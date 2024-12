Horóscopo de Josie Diez Canseco: conoce tu futuro para HOY 9 de julio

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Estarás tenso y tus preocupaciones afectarán tu situación sentimental. No estarás de acuerdo con algunas personas de tu trabajo y tratarás de que sean tus ideas las que se tomen en cuenta, tendrás que tener paciencia, ya te llegará el turno de sobresalir. Número de suerte, 11.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Hoy te enfrentarás a situaciones que pondrán a prueba la confianza. En asuntos de negocios no te conviene discutir ni forzar situaciones que te beneficien, pide un tiempo para pensar en tu decisión, cuando retomes la conversación las condiciones habrán cambiado y serán favorables para ti. Número de suerte, 13.

GEMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: La relación que has iniciado está muy bien aspectada, se convertirá en tu apoyo y fortaleza. Laboralmente los cambios que has hecho en tus planes te abrirán nuevas puertas de progreso, pero dependerá del empeño que le pongas para que los éxitos sean rápidos y duraderos. Número de suerte, 8.