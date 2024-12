Novia de Alejandro Camacho hace terrible revelación: "Me desahuciaron"

Tere Salinas pareja del actor Alejandro Camacho, sospechaba que padecía de un a enfermedad grave. Sin embargo, no sabía de que, hasta que en agosto del año pasado la diagnosticaron con una triguiglicemia, un mal que hace que se mantenga medicada todo el tiempo.

“Nunca me imagine que después de todo esto, porque hemos pasado muchas cosas desde hace dos años, antes de la pandemia, y él siempre ha estado conmigo, yo he estado con él, dimes y diretes, pero nunca nos hemos separado y doy gracias porque estamos juntos”, indicó Salinas.

La actriz dio más detalles de su enfermedad: "Se llama triguiglicemia, un padecimiento que es crónico”, a su vez agregó: " “Me desahuciaron, pero no supieron que tenía, no era ni cáncer, no era nada de es, yo produzco los triglicéridos al mil, pero estoy viva".