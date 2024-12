¿Será por culpa de Cristiano Ronaldo? Coca-Cola anuncia cambio de sabor

Coca-Cola se presentó por primera vez un 8 de mayo de 1886 y vio la luz en el mercado el 29 de enero de 1892, y en sus 129 años solo cambió de sabor una vez: en 1985. No obstante, en aquella ocasión sus consumidores se mostraron totalmente indignados y la compañía no tuvo más opción que volver a la receta original. Ahora, este 2021 y tras la polémica de Cristiano Ronaldo en la Eurocopa en donde rechazó la famosa soda, la empresa ha vuelto a anunciar una modificación.

The Coca-Cola Company alterará uno de sus productos más vendidos a nivel mundial, la Coca-Cola Zero Sugar, también llamada Diet Coke Zero, y el motivo principal es para hacer que su sabor sea mucho más similar a la de la versión con azúcar.