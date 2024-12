"Vergüenza da robar", periodista da lección por vender sándwiches en sus ratos libres

La periodista que dio una lección cuando la intentaron humillar por vender sándwiches - FOTO: Facebook

La respuesta de la reportera no se hizo mucho de esperar y dio una lección de vida, la cual traspasó fronteras y se ganó el respeto de todos. "Simplemente me reí y le dije la frase que está al principio de este texto: '¡No me da vergüenza sin miedo al éxito!' Pues sabía que no valía la pena y no tengo por qué explicarle más nada. Ahora yo le digo a ustedes pues no, esa no es la cuestión si da plata o no. Lo que importa son las ganas de salir adelante, vergüenza es robar, vergüenza es ser mediocre por burlarse de las ganas que tiene una persona de salir adelante buscando ingresos de manera honrada con sacrificio, sin hacerle daño a nadie y sin meterse en la vida de ellos", escribió en su cuenta de Facebook.