Transformers en Perú: imágenes de Optimus y Bumblebee son tendencia en redes - FOTOS

Transformers: rise of the beasts , es la nueva propuesta cinematográfica que Paramount Pictures está próxima a rodar. Esta será la séptima entrega de la franquicia y como es de conocimiento, se espera que su estreno se de en el 2022, por lo que, desde la compañía ya han comenzado los trabajos de preproducción para dar inicio a las grabaciones.

Paramount Pictures, hace unos meses confirmó que la ciudad del Cusco, específicamente Machu Picchu, así como Tarapoto serán los lugares que serán parte del rodaje de la nueva saga de Transformers: rise of the beasts (Transformers: el despertar de las bestias).

Volviendo a la acción y el espectáculo que capturó por primera vez a los espectadores de todo el mundo hace 14 años con los Transformers originales, Transformers: rise of the beasts llevará al público a una aventura por los 90 e introducirá a los Maximals, Predacons y Terrorcons a la batalla existente entre Autobots y Decepticons en la Tierra.

La cinta tiene previsto su estreno para el 24 de junio de 2022. Aún no se ha confirmado si Transformers: rise of the beasts se estrenará en Paramount Plus, el nuevo servicio de streaming.