WhatsApp: ¿Qué significa realmente el emoji del mono tapándose los ojos?

Como ya viste en el título y en la imagen de portada, se trata del mono con los ojos tapados y que en muchas ocasiones se suele utilizar en una conversación. No obstante, muy pocas personas saben lo que significa realmente y aquí te lo revelaremos.

Acompañado a este, hay otros dos emojis del mismo animal y juntos forman los ’Tres monos sabios’, representando el proverbio no ver, no escuchar y no hablar mal. El de los ojos tapados es conocido como el “no ver” y su nombre es Mizaru.