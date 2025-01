López Obrador: "Los niños no pueden depender del Nintendo, hay mucha violencia"

En ese sentido, Manuel López Obrador aseguró que es momento de reabrir los colegios en su país. "Ya no podemos seguir con las escuelas cerradas, porque los niños y adolescentes no pueden estar encerrados en casa (...) La escuela es el segundo hogar", sostuvo el mandatario mexicano.

Siguiendo esa línea, Obrador precisó que "ya no podemos tener a los niños dependiendo por completo del Nintendo, eso es muy tóxico, soy muy respetuoso de todo, pero es muy enajenante estar recibiendo todo el bombardeo de información, hay mucha violencia en los juegos".

No es la primera vez que Andrés Manuel López Obrador cuestiona el uso de los videojuegos. Hace unas semanas, el mandatario señaló que "ya no es posible tener a los niños encerrados en las casas, no es posible. Eso les está causando un gran daño, están ahí sometidos dependiendo mucho de los aparatos, están recibiendo información tóxica".