Google Maps: así se ve el cementerio en el que se grabó 'Thriller' de Michael Jackson

Así luce el cementerio donde Michael Jackson grabó Thriller.

Thriller de Michael Jackson es conocido como uno de los álbumes más vendido de toda la historia, se estima que son alrededor de 66 millones de copias en todo el mundo; además, la crítica internacional lo cataloga como su mayor éxito. El trabajo realizado por el artista norteamericano, cuenta con reconocidas canciones, como 'Billie Jean', 'Wanna be starting something', 'Beat it' o 'The girl is mine', la cual tuvo la participación del cantante británico, Paul McCartney.