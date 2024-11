Dragon Ball Super: el día que Zenosama salvó a los guerreros del Universo 6

La aparición de Bills en Dragon Ball Super , nos dejó claro que Gokú no era ser más fuerte del universo y que este era más grande de lo que imaginábamos. Nuestro protagonista, con la ayuda de sus amigos, pudo convertirse en Super Saiyajin Dios, sin embargo no logró no logró vencer a la deidad. Por lo que, después de varios intentos, le pidió a su mano derecha, Whis, que los entrenara con la finalidad de hacerse más fuerte.

Zenosama llega al torneo que organizaron el universo 6 y 7 Imagen: Serie Oficial

Champa, el dios de la destrucción del universo 6, no soportaba haber perdido ante su hermano, por lo que amenazó de muerte a Hit y a los demás guerreros. Nuestro protagonista quiso intervenir, pero Bills le dijo que no entrometiera. Sin embargo, la presencia de un pequeño ser alertó a los dioses, era Zenosama. El ser más poderosos de los universos, estaba molesto porque no le habían pedido permiso para organizar ningún torneo. Los hermanos pidieron disculpas y los guerreros perdedores no murieron.