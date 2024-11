¿Dónde ver Shang-Chi película completa en español?

VER Shang Chi película completa en español latino ONLINE GRATIS se estrena en la pantalla grande La esperada cinta de Marvel Studios presenta al primer héroe asiático del UCM, el cual está interpretado por Simu Liu, y aquí te contamos la sinopsis, el tráiler y dónde disfrutar del filme desde todas las zonas del país.

Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings en inglés), largometraje de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), conoceremos la increíble historia del personaje principal, un experto luchador de artes marciales que busca dejar atrás su pasado dentro de una red criminal.

Producida por Kevin Feige y bajo la dirección de Destin Daniel Cretton, el nuevo filme de Marvel cuenta con las participaciones de Simu Liu (Shang Chi), Awkwafina (Katy), Tony Leung (Mandarin), Meng'er Zhang (Xialing), Fala Chen (Leiko Wu) y Florian Munteanu (Razor Fist). Aquí te dejamos el tráiler doblado.

Shang Chi, sinopsis

Shang-Chi (Simu Liu) reside en San Francisco y trabaja como valet de estacionamiento en un hotel. Tras sufrir la pérdida del regalo de su madre, el protagonista y su mejor amiga Katy realizan un viaje para advertirle a Xialing, hermana del superhéroe, del peligro que los rodea.

En ese sentido, el héroe deberá confrontará "un pasado que pensó que ya había quedado atrás cuando entra a la misteriosa red de los Diez Anillo", dirigida por su padre. ¿Podrá detener a dicha organización criminal?

¿Cuándo se estrena Shang Chi en México?

Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos se estrena en las salas de cine el jueves 3 de septiembre, por lo que tendremos que esperar su llegada al servicio de Disney Plus. Si vives en México y Perú, puedes ver el filme en las cadenas Cinépolis Cinemex, Cineplanet y Cinemark.

¿Cuándo sale Shang Chi en Disney Plus?

Como mencionamos líneas arriba, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings estará disponible exclusivamente en la pantalla grande. La película de la fase 4 del UCM permanecerá durante 45 días en la cartelera. Tras ello, formará parte del catálogo de Disney Plus.

¿Cuántas escenas post créditos tiene Shang Chi?

Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos sí presenta escenas post-créditos. El largometraje de Simu Liu tiene dos durante los créditos y al final de los mismos. "Bueno, no queremos estropear nada. Pero creo que el final de esta película da una dirección bastante clara sobre, al menos, cómo de vital e importante es Shang-Chi en este mundo", explicó Kevin Feige.

Shang Chi Rotten Tomatoes

En Rotten Tomatoes, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings alvanzó una puntuación de 92% por parte de la crítica. La audiencia indicó que "Shang-Chi cubre un nuevo terreno cultural para el MCU sin perder nada de la acción, la comedia y la emoción por las que son conocidas las películas de Marvel".

Orden cronológico de las películas de Marvel

Capitán América: El primer vengador (Joe Johnston, 2011)

Capitana Marvel (Anna Boden y Ryan Fleck, 2019)

Iron Man (Jon Favreau, 2008)

El increíble Hulk (Louis Leterrier, 2008)

Iron Man 2 (Jon Favreau, 2010)

Thor (Kenneth Branagh, 2011)

Los Vengadores (Joss Whedon, 2012)

Iron Man 3 (Shane Black, 2013)

Thor: El mundo oscuro (Alan Taylor, 2013)

Capitán América: El Soldado de Invierno (Anthony y Joe Russo, 2014)

Guardianes de la Galaxia (James Gunn, 2014)

Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (James Gunn, 2017)

Vengadores: La era de Ultrón (Joss Whedon, 2015)

Ant-Man (Peyton Reed, 2015)

Capitán América: Civil War (Joe y Anthony Russo, 2016)

Viuda negra (Cate Shortland, 2021)

Black Panther (Ryan Coogler, 2018)

Spider-Man: Homecoming (Jon Watts, 2017)

Ant-Man y la Avispa (Peyton Reed, 2018)

Doctor Extraño (Scott Derrickson, 2016)

Thor: Ragnarok (Taika Waititi, 2017)

Vengadores: Infinity War (Joe y Anthony Russo, 2018)

Ant-Man y la Avispa (ESCENA POST-CRÉDITOS)

Capitana Marvel (ESCENA POST-CRÉDITOS)

Vengadores: Endgame (Joe y Anthony Russo, 2019)

Spider-man: Lejos de casa (Jon Watts, 2019)