"Spider-Man: No Way Home": ¿Quiénes serían los villanos de la nueva película?

El tráiler de Spider-Man: No Way Home ( Spider-Man: Sin camino a casa ) reveló información importante de lo que sería la película de Marvel . Ya que, se confirmó la presencia del Doctor Octopus como el villano en la cinta.

El estreno de Spider-Man: No Way Home será el próximo 17 de diciembre del presente año. Aunque no se han tenido mayores detalles de su contenido, los fanáticos se encuentran emocionados con las imágenes mostradas el lunes 23 de agosto.