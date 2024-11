BTS: Conoce a 'Adora' la integrante mujer de la agrupación de Kpop

Adora es una compositora y productora de BigHit y una exaprendiz de K-Pop. Iba a debutar en el grupo femenino The Ark de la agencia Music K Entertainment; sin embargo, su sueño se vio frustrado cuando cancelaron su debut.

En una entrevista a un medio coreano, Adora comentó que jamás pensó que me tildarían como el octavo integrante de BTS y se mostró muy agradecida por la oportunidad brindada luego de que no pudiera debutar musicalmente con The Ark.