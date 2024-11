Venom 2: Sony adelanta estreno de su película “Habrá Matanza”

Venom: Let There Be Carnage, la nueva entrega producida por Sony Pictures llegará a las salas de cine el próximo mes de febrero, por lo que, los fanáticos de la películas están más que emocionados ya que, la cinta mostrará detalles que podría conectar con algunas películas en un futuro. Pero lo que los seguidores quieren ver es una posible batalla entre el personaje y Spider-Man.