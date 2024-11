My Hero Academia 5x24: ¿Dónde y cuándo ver el nuevo episodio del anime?

A poco de finalizar la quinta temporada de My Hero Academia , uno de los mejores animes de estos últimos años, el capítulo 24 se estrena esta semana y, para los que seguimos la serie, nos ha sorprendido para bien el giro que ha tenido el anime en torno al protagonista.

El penúltimo episodio de la quinta temporada de My Hero Academia se estrenará el 18 de Setiembre del 2021. Su estreno en nuestro país, como cada semana, es a las 3:30 de la mañana y se podrá ver en la plataforma de Crunchyroll. A continuación, podrás enterarte del horario del estreno, según tu ubicación en Latinoamérica.

Shigaraki tiene recuerdos sobre su familia. Imagen: Bones

En un mundo donde las personas han desarrollado poderes, Izuku Midoriya, no ha podido generar de manera natural los suyos. Pero, su vida cambiará al conocer a su ídolo All Might, el número uno, quién lo ayudará a convertirse en héroe al pasarle sus poderes. Ahora, Deku, como le dicen sus amigos, tendrá que asistir a la academia para aprender a usar y controlar sus poderes.