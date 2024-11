Horóscopo de Josie Diez Canseco para HOY, miércoles 15 de septiembre

Te sorprenderá una invitación inesperada de alguien que te gusta mucho, no lo pensarás y aceptarás. Tendrás un día laboral lleno de obstáculos y dificultades que pondrán a prueba tu paciencia y perseverancia. Número de suerte, 4.

Lo cotidiano está enfriando el amor, pero hoy estarás muy imaginativo y se renovarán los sentimientos. Recibirás una interesante propuesta laboral, no decidas nada hasta estar seguro de que vale la pena, escucha los consejos que te den, te ayudarán a tomar una buena elección. Número de suerte, 6.

No trates de ocultar tus preocupaciones, hablar te ayudará y evitarás que tu relación se inestabilice. No te confíes de lo bien que van tus gestiones, si no estás atento surgirán retrasos y hasta postergaciones indefinidas. Número de suerte, 20.