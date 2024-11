Concierto Permission to dance on stage EN VIVO: Cuando y dónde comprar las entradas

Tras el éxito que fue Muster Sowoonso a mediados de este año, BTS se prepara para un nuevo concierto online denominado Permission to dance on stage . A continuación, te traemos todo la información correspondiente al evento streaming de ARMY.

"Estés donde estés, ahí es donde estará nuestro escenario. Únete y bailemos juntos. No necesitamos permiso para bailar". fue la invitación que hizo a sus fieles admiradores.

Otro dato no menor es que el concierto contará con subtítulos en cuatro idiomas: inglés, chino, japonés y español.

El evento no es gratuito y en los próximos días saldrán a la venta las entradas que podrán ser adquiridas en Weverse Shop .

Si quieres adquirir una entrada para el concierto Permission to dance on stage, deberás hacerlo por Weverse Shop, si no sabes como hacerlo, te dejamos un pequeño tutorial.