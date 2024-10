VER MTV La venganza de los ex VIP EN VIVO: sigue el capítulo 6 del reality

VER MTV EN VIVO La venganza de los ex VIP ONLINE y EN DIRECTO uno de los realitys más famosos del momento presentó un nuevo capítulo HOY, jueves 25 de noviembre. Por ello, en esta nota te explicaremos todo lo que sucedió en la última edición del tan sintonizado programa, para que estés al tanto de los últimos detalles.

Como se sabe, este programa consta de un grupo de jóvenes que e encuentran en una divertidas vacaciones cuando de pronto aparecen sus ex, lo que será un dolor de cabeza tanto para los hombres como mujeres que formen parte del reality.

En el episodio seis, Michelle, Frida y Diana quedaron sorprendidas con la llegada de Daniel, quien afirma estar soltero y dispuesto a una aventura poliamorosa. Por su parte, Brandon confesó que siente algo más que atracción física por Diana, pero no tienen nada formal y eso lo trae un poco confundido.

Asimismo, la llegada del nuevo integrante no caló nada bien en los hombres, y es que Suavecito ya tuvo que pedirle a Daniel que no interfiera con las relaciones que se estaban formando hasta antes de su llegada. Mientras que Ricky no dudó y le pidió que sea menos hipócrita.