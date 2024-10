La venganza de los ex VIP ONLINE: conoce cuándo cómo y dónde ver el capítulo 5 completo

La venganza de los ex VIP ONLINE , rápidamente, se ha convertido en uno de los realitys más conocidos de la actualidad. El programa reúne a un grupo de influencers y creadores de contenidos para redes sociales en un lugar paradisiaco en Colombia para que puedan conocerse y, con el tiempo, formar parejas.

Pero no todo puede ser color de rosas, pues el nombre del reality no está por gusto. Lo que sería unas vacaciones divertidas de coqueteo, se convierte en un dolor de cabeza para algunos participantes con la aparición de las o los ex que vuelven por una segunda oportunidad.