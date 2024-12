La Roca arremetió contra Vin Diesel y descartó su participación en Rápidos y Furiosos 10

Las diferencias entre Dwayne Jhonson y Vin Diesel no tienen cuando terminar. Hace algunos días, 'The Rock' o 'La Roca' llamó manipulador al popular 'Toretto', debido a que hizo pública la invitación que le brindó para que regrese a las grabaciones de Rápidos y Furiosos, pese a que ambos ya sabían que eso no iba a suceder.