Luis Romo no descarta jugar en un futuro para las Chivas

"Realmente en estos momentos solo pienso en Europa, en caso de quedarme en México, me encantaría quedarme en Cruz Azul; es un club muy grande que me ilusiona mucho estar ahí. La verdad me encanta el club, la institución, siempre lo vi", mencionó Romo.

"Saliendo de Europa y regresando, se abre la posibilidad para todos. Decirle no a Chivas sería algo muy tonto, porque es un club con mucha vitrina, con mucha grandeza también y digno; entonces ahorita estoy concentrado al cien por ciento con Cruz Azul, si no me voy a Europa, no me gustaría salir a otra parte", agregó.