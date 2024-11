Reynoso molesto tras derrota de Cruz Azul: "Hay un sentimiento de bronca total"

Luego de la derrota de Cruz Azul ante Juárez por la octava fecha de la Liga MX, el DT Juan Reynoso no pudo ocultar su malestar por ver que su equipo no levanta cabeza en esta temporada del certamen azteca. El estratega peruano no la pasa nada bien en este arranque de temporada, ya que va encadenando cuatro partidos sin saber lo que es sumar de a tres.