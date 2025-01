México goleó a Corea del Sur y se metió a la semifinal de Juegos Olímpicos

México se estará midiendo ante Brasil el próximo martes a las 5:00 am en ronda de semifinales. El ganador podrá aspirar a la medalla de oro, mientras que el perdedor se tendrá que resignar a conformarse con un posible bronce.

Si bien el 'Tri' está desarrollando un buen papel dentro del certamen, México saldrá al campo con la consiga de romper una mala racha, ya que cada vez que enfrentó a Corea del Sur en los Juegos Olímpicos , no logró ganar. De cinco cotejos, los asiáticos registraron tres triunfos y dos empates.

En ese sentido, la Selección Mexicana Sub 23 no quiere confiarse y presentará a su mejor once en el terreno de juego. El mediocampista Carlos se perderá el duelo por la expulsión contra Sudáfrica, pero el estratega Lozano contará con la vuelta de Johan Vásquez, quien podría alinear.