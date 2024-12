México vs. Canadá: cuándo fue la última vez que 'El Tri' perdió en casa

Como sabemos, la Selección Mexicana es de las más fuertes de la zona y no suele dejar escapar puntos cuando juega en casa, pero una que otra vez tiene un traspié y saca empates o incluso derrotas. Por ello, acá te contaremos contra quién y en qué fecha fue su última derrota en tierras aztecas por Eliminatorias.

Para ello tenemos que remontarnos al 2013, cuando aún se disputaban los encuentros para obtener un cupo a Brasil 2014, y es que México no ha perdido ningún compromiso rumbo a la próxima Copa del Mundo y tampoco lo hizo (de local) en las Clasificatorias para Rusia 2018. No obstante, hace 8 años no hizo una buena campaaña e incluso terminó clasificando al Mundial por repechaje.