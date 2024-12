Guillermo Ochoa sobre México: "En la capital hay a quienes les pesan las piernas"

México venció 3-0 a su similar de Honduras el último domingo 10 de octubre con goles de Francisco Córdova, Rogelio Fines More e Hirving Lozano, esto por la quinta fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 de la Concacaf. Bajo ese contexto, Guillermo Ochoa se refirió al desempeño de sus compañeros en el terreno de juego y no dudó en criticar a algunos de ellos.

“Hay cosas por corregir y más porque no trabajamos mucho tiempo juntos. En una selección no es como en un equipo. Algunas cosas no se mencionan, hay jugadores que vienen a la capital y les pesan las piernas o les falta el aire. La cancha no siempre está en las mejores condiciones”, precisó el guardameta para TUDN.