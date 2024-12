Presidente de El Salvador lanza misterioso mensaje tras derrota ante México

“Yo creo que es hora de intervenir. Nos sancionan un par de años y luego volvemos jugando de verdad”, posteó el primer mandatario en su cuenta oficial de Twitter y de inmediato los usuarios de dicha red social se pronunciaron al respecto, indicando que no debería crear más problemas y no relacionar política con deporte.

No obstante, el jefe de Estado no fue el único que se expresó y causó polémica, ya que su hermano Yamil Bukele también se expresó mediante la misma plataforma. “Puede existir mucho talento, ganas e, incluso, coraje en algunos momentos. Incluso, la suerte puede estar presente. Pero, si no se aplica la psicología deportiva y la musculación en los nuestros, seguido del fortalecimiento de la liga, no veremos grandes cambios”, precisó.