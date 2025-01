Andrew Garfield responde si estará en Spider-Man No Way Home - VIDEO

La expectativa que ha causado el tráiler de Spider Man No Way Home a los millones de seguidores del joven héroe es impresionante. Es sin ninguna duda la cinta más esperada del año y todo se debe a un posible encuentro entre el spiderman de Tom Holland con los de Andrew Garfield y Tobey Maguire .

Es justamente, Andrew Garfield, quien se ha encargado de emocionar a los fanáticos de la esperada cinta en las redes sociales. Pues la cuenta de Twitter "Spider No Way Home Updates" compartió un video en donde el actor da una respuesta que dejará sorprendidos a todos.

Poster oficial / Imagen: Sony Pictures

Para más información sobre Spider Man No Way Home no olvides ingresar a Libero.pe