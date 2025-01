Pasión de Gavilanes 2: cuál fue el accidente que tuvo Juan Adolfo Baptista

El actor por medio de una entrevista al programa televisivo The Suso’s Show que se emite por Caracol TV, contó que sufrió una parálisis facial cuando tenía solo 19 años, “Un día antes de terminar la grabación, yo tenía mucho calor y estábamos en un estudio, y había un boquete de aire”, inició.

“Me acuerdo de que yo me refresqué allí. Al día siguiente, faltaba una escena para grabar y agarro un vaso de agua y, cuando voy a tomar, se me cae el agua. Pensé: Qué raro. Entonces, sentí que el ojo se me resecaba. A los cuatro días ya estaba totalmente paralizado”, precisó.