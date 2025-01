Spider-Man No Way home: conoce qué dijo Andrew Garfield antes del nuevo tráiler

A pocas horas de estrenarse el nuevo tráiler de Spider Man: no Way home en todas partes del mundo. Los fanáticos del héroe arácnido siguen expectantes por saber si, de una vez por todas, se confirma el multiverso. En estos últimos meses, se ha podido conocer imágenes y videos filtrados en las redes sociales sobre la nueva cinta.

Sin embargo, el último lunes en una entrevista realizada por el programa Today, le preguntaron sobre Spider Man: No Way Home y sus palabras fueron de agradecimiento al personaje. " Es un personaje importante para mí. Así que estoy muy emocionado de ver lo que sucede en el tercero, como ustedes".

¿Dónde puedo ver el nuevo tráiler de Spider Man: No Way Home?

