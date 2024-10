Spider-Man No Way Home: ¿Michael Keaton aparecerá como el Buitre en la nueva película?

El conocido actor de cine declaró durante la entrevista en el programa de Kimmel: "Voy a rodar mañana, cosas del Buitre" . Esta noticia ha abierto un abanico de posibilidades sobre su aparición en Spider-Man: No Way Home .

Michael Keaton sería el Buitre otra vez / Imagen: Sony Pictures

Aún no hay nada confirmado, lo que si se sabe es que Michael Keaton volverá a ser el Buitre. Recordemos que la se está volviendo a grabar algunas escenas de Morbius. Aunque, en las redes sociales, algunos fanáticos del héroe arácnido mencionan que podría tratarse de escenas post créditos de Spider-Man: No Way Home.