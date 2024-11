Belinda y Nodal llevaron regalos y sorprendieron a niños pobres

Belinda y Nodal son una de las parejas más mediáticas del momento y no dejan de profesar su amor a los cuatro vientos, incluso se sabe que en el 2022 llegarán al altar, pero mientras esto ocurre los artistas decidieron llevarles un poco de felicidad a unos niños de bajos recursos del estado de California, Estados Unidos.

Sin embargo, no fue único mensaje que pronunció, ya que en otras historias mostró más imágenes suyas compartiendo con los niños y acompañadas de mensajes como estos: "Les llevamos juguetes a los niños y ver sus sonrisas fue lo más bonito!!, No cambio esto por nada del mundo, Qué hermosos momentos compartiendo con los niños. Me enamoré de este chiquito".