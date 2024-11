A sus 71 años la Chilindrina busca nueva pareja: "Tendría que ser alguien muy especial"

María Antonieta de las Nieves, la recordada ‘ Chilindrina ’ del Chavo del ocho , no dudó en revelar lo que más anhela para el próximo año: conseguir una nueva pareja. La actriz contó en un programa mexicano que para el nuevo año desea encontrar un nuevo amor.

La artista quedó viuda en 2019 tras la muerte de su esposo Gabriel Fernández. Aseguró que pese a sus 71 años no es un impedimento para renunciar al amor y explicó sus razones para volver a enamorarse.

"La verdad necesitas a alguien con quién conversar, ver la televisión, que te dé la mano y la sientas calientita. Alguna persona con la que puedas viajar, nosotros (refiriéndose a su difunto esposo) éramos muy pata de perro, siempre andábamos viajando y ahora que me ha tocado estar sola, no me gusta”, reveló María Antonieta de las Nieves al programa Sale El Sol.