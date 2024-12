Spider-Man: No Way Home: rompe récords en taquilla mundial y a inicios de 2022

Spider-Man: No Way Home fue la euforia del cine este diciembre, pues millones de personas habrían ahorrado para la preventa mundial . Al día de hoy, la taquilla de la trilogía arácnida ya superó astronómicas cifras ¿De cuánto hablamos? Conoce los detalles abajo.

"Lo que esto representa es bastante alucinante", "El logro monumental de 'No Way Home' que alcanzó este número no puede ser sobreestimado para esta industria en este momento", agregó Business Paul Dergarabedian, analista de medios sénior de Comscore (SCOR).