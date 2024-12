Ex interrumpe la boda y novia abandona pareja en la iglesia: "No te amo"

Las redes sociales recibe a dirario millones de publicaciones entre fotografías y videos, sin embargo, no todos los contenidos se vuelven famosos como es el caso de un clip que ha sido tendencia en TikTok , Twitter y otras redes sociales.

Tras ello, los usuarios en internet no dudaron en dejar sus mensajes en donde expresaron lo siguiente, “Que el novio le ponga ganas a la actuación, la novia sí lo da todo”, “La demanda por incumplimiento de la promesa de casarse”, “Si no lo amabas, por qué esperaste que llegue llegue ese día”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Pasa que la joven decidió no continuar con la boda puesto que, previo a que ingresaran a la iglesia apareció su expareja para indicarle que todavía la quería y que no era justo lo que estaba haciendo. De inmediato la joven quedó confundida y tomó la decisión de no contraer matrimonio.