Alfredo Adame es captado peleando con una mujer en la vía publica - VIDEO

El ex galán de telenovelas y aspirante a político se pronunció sobre lo ocurrido de la siguiente manera: "Se para el tráfico, llego, me bajo y le llego al lado del volante... Llego con él y le digo: ‘Bájate cabr*n bájate...’. Y me gritan: ‘Alfredo te están robando el celular’, volteo a mi coche y el cuate ya metido medio cuerpo adentro de mi coche, a la mujer la hago a un lado; voy a mi choche, veo que sí agarró el celular y me le dejo ir...".

Asimismo, se refirió a la riña que tiene con la mujer indicando que ella le quería robar el celular: "La mujer se deja venir, me da una patada, ni le pegué ni nada y ya traía el celular. Me doy con el cuate y le da el celular a la chava; le dije dame mi celular, la trato de abrazar para agarrar mi celular; se agacha, me agacho yo y luego llega el otro cuate que se ve atrás, me jalonea y me tira al piso y me empiezan a patear los dos".