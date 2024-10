Vive Latino EN VIVO 2022: minuto a minuto del festival en México, HOY 19 de marzo

PUEDES VER No mientas: elige a quien creas más inteligente y descubre qué clase de persona eres

¡ #VL22 me respalda! 😎💥 Aún puedes unirte a esta fiestota, ¡quedan entradas en taquilla! 🎟 pic.twitter.com/80U0pikGp8

La Ciudad de México se encuentra albergando a una enorme cantidad de artistas internacionales. Como se recuerda, este show no se pudo realizar durante dos años consecutivos por culpa de la COVID-19.

Los cantantes más conocidos son: Camilo Séptimo, Gary Clark Jr., Julieta Venegas, Limp Bizkit, Los Auténticos Decadentes, Maldita Vecindad, Mogwai, Santa Fe Klan, Vetusta Morla, Banda MS, Black Pumas, C. Tangana, Dread Mar I, Los Fabulosos Cadillacs, Los no tan Tristes, Love of Lesbian, Pixies, Residente y Siddhartha.