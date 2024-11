BAFTA 2022: cómo sintonizar la premiación desde Latinoamérica; fecha y horarios

Este año, los BAFTA 2022 será emitido el domingo 13 de marzo , compartiendo su transmisión desde las 19:00 p.m., hora Inglesa. Para la ocasión, los canales BBC One y BBC´s iPlayer transmitirán la entrega de premios a 'Mejor película' y las más de 20 categorías que catalogan a los mejores películas del 2022 .

La BBC, como sucedió en años pasados, se encargará de la distribución de la ceremonia a través sus plataformas; la premiación de los BAFTA 2022 será transmitida por las webs de BBC One y BBC’s iPlayer , así también desde sus aplicativos móviles.

El pasado 12 de enero, la lista de nominados del BAFTA fue anunciadas, en su lista final de 24 categorías, no obstante, fue el 3 de febrero que la British Academy of Film and Television Arts dio a conocer su lista definitiva de nominados: