Oscar 2022, así reaccionó Eugenio Derbez a las tres nominaciones de ‘CODA’

'CODA: señales de un corazón’ se alza entre las favoritas, incluso por encima de otros largometrajes como: ‘Belfast’ , ‘Don’t Look Up’ , ‘Drive My Car’ , ‘Dune’ y ‘The Power of the Dog’ . Como si fuera poco, la cinta de Sian Heder también logró calificar para ' Mejor guion adaptado ' y a 'Mejor actor de reparto ' con Troy Kotsur .

CODA: señales del corazón ingresa a la competencia de los Oscar 2022 en la categoría de “Mejor Película” . Fans del actor consideraron la posibilidad de estar nominado en la categoría 'Mejor actor de reparto' pero el perfomance de Troy Kotsur (CODA) se llevaría la nominación y cométirá con Ciarán Hinds (Belfast), Jesse Plemons (The Power of the Dog), J.K. Simmons (Being the Ricardos) o Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog).