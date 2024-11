Observa con atención y encuentra el objeto que NO se repite: reto visual para genios

En la siguiente imagen que te mostraremos a continuación se puede ver dos suculentos platos de comida, que a simple vista cada objeto de la imagen tiene par, sin embargo, si te fijas bien uno de ellos no lo tiene, pon a prueba tu concentración y resuelve este reto. De aceptar el acertijo tienes 10 segundos para resolverlo.

¿Cómo te fue? ¿Pudiste detectar el objeto que no tiene par? si la respuesta es afirmativa ¡Felicitaciones! sin embargo, si aún no lo has logrado te damos unos segundos más parque resuelvas el reto. A continuación, te compartimos la solución del acertijo.