Horóscopo HOY, martes 29 de marzo: predicciones de Jossie Diez Canseco

Además, entérate cuál será tu número de la suerte este día. No te pierdas ninguna de las predicciones y síguelas a través de las diferentes plataformas de Líbero.pe.

Te sentirás preocupado y fastidiado por asuntos personales, pero tratarás de que esto no influya en tu relación de pareja, el ser amado intuirá tu preocupación y estará a tu lado en todo momento. Tendrás un día difícil laboralmente y necesitarás el apoyo de tus compañeros, no dudes en pedirlo porque no te lo negarán. Número de suerte, 15.