¿Te consideras una persona 100 % responsable? Descúbrelo a través de tu signo zodiacal

Tauro: 99% responsable : Pese a que, en algunas ocasiones, puedes no hacer uso de la razón, lo normal en ti es todo lo contrario. Eres una persona responsable hasta límites poco vistos. Cuando das tu palabra, nunca decepcionas y esto es algo por lo que te aprecian los que tienes cerca. Pese a que es una cualidad muy buena en ti, debes tener en cuenta que todo en exceso es malo. Y, tu sentido de la responsabilidad llega a este extremo. Déjate ir de vez en cuando, pues en la vida no todo se debe tomar tan en serio como lo haces tú.

Géminis: 65% responsable : Como buen Géminis que eres, seguro que disfrutas mucho de la compañía de los demás y de pasar tiempo con ellos. Esto está muy bien, pero también debes poner límites a los demás si no quieres acabar en problemas. Eres responsable, pero te dejas llevar un poco por los demás y esto puede llevarte a vivir situaciones con un final no muy feliz para ti. Antes de hacer algo para estar bien con los demás, plantéate si es algo que te hace feliz a ti o si te parece correcto de acuerdo con tus valores.

Leo: 94% responsable: No estaría de más que te divirtieras un poco más en la vida. No es que no la vivas tanto como puedes, pero ser demasiado responsable puede llevarte a dejar de vivir experiencias de lo más interesantes. La responsabilidad está ti y te encanta, pero a veces es demasiado. No lo dudes y desmelénate un poco de vez en cuando.