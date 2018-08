Epic Games decidió retirar temporalmente los carritos y ATK de Fortnite Battle Royale

La desarrolladora de Fortnite: Battle Royale, Epic Games, informó su decisión de retirar - de manera temporal - los complementos del videojuego debido a un bug presentado.

"Debido a un error con el carrito de la compra y el ATK, los desactivamos temporalmente en todos los modos de juego hasta que tengamos una solución. Te actualizaremos una vez que esto se resuelva", fue el mensaje enviado a través de su cuenta oficial de Twitter.

Due to a bug with the Shopping Cart and ATK, we're temporarily disabling them in all game modes until we have a fix. We'll update you once this is resolved.