¡Feliz Halloween! Ultimate Scream y el último grito de terror en FIFA 19

Se acerca Halloween, un día para pedir dulces, disfrazarse de su personaje favorito y disfrutar de una tenebrosa fiesta. Sin embargo, para los amantes del FIFA 19, esta época del año es esperada por la llegada del “Ultimate Scream” (Último Grito), disponible desde el último viernes para las versiones de PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch.

Son el conjunto (21 jugadores) de todas las pesadillas de los retadores. Sus peores sueños hecho realidad: Diego Costa, Sergio Busquets, Marco Verratti, Mario Balotelli y Mario Mandžukić, por citar a algunos, que han tomado una apariencia más terrorífica, mismos zombis, desde el pasado 19 de octubre.

¿Has visto alguna vez estadísticas que te dan miedo con solo mirarlas? Bueno, si tu respuesta es NO entonces aún no has vivido la experiencia de “Ultimate Scream” en el FIFA. ¿Qué es lo que tiene de especial? Estas cartas suben de media y sus “stats” cada cierto tiempo. Puede ser hoy o mañana.

Por ejemplo, la carta normal de Costa, tiene 85 de media y una resistencia de 87, tendrá un punto más en su carta “scream”. Si en su carta oro brillante aparece con 75 de ritmo, en su carta especial figurará con 91 de velocidad, 90 de disparo, 76 de regate, 64 de pase, 49 de defensa y 87 de resistencia.

Ojo, eso solo sucederá en determinadas fechas que EA Sports, compañía que hace realidad el sueño de miles de “gamers”, haga público el anuncio. Estas cartas estarán disponibles en sobres hasta el 1 de noviembre. Luego de esa fecha solo lo podrás conseguir en el mercado de Ultimate. El mundo de los muertos se junta con el fútbol para que vivas auténticas noches de terror.

EL DATO:

Cristiano Ronaldo es portada del videojuego por segundo año consecutivo.