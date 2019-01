Oficial: Ben Affleck no seguirá siendo Batman y posiblemente tiene reemplazo [FOTOS]

Se habló muchísimo sobre este tema, después de mucho tiempo donde la especulación se manejó de forma como verdad absoluta, Ben Affleck oficialmente deja su traje ceñido y lo va abandonar en su carrera como el popularmente conocido como 'Batman', ahora "Dark Knight" se levantará de su lugar y tendrá que marcharse. Según cuenta Deadline, Warner Bros. Pictures ha decidido irse por otro lado con "The Batman", película que será dirigida por Matt Reeves (Planeta de los simios), largometraje que está programado para el 25 de junio de 2021.

El mensaje del mismísimo Ben Affleck fue el siguiente: "Hay ciertos personajes que ocupan un lugar especial en los corazones de millones. Realizar este rol exige concentración, pasión y el mejor rendimiento que puedo ofrecer. Se ha vuelto claro que no puedo hacer ambos trabajos al nivel que ellos requieren”, como explicación de lo que significa ponerse la capucha y vestimenta negra. Todo poder conlleva una responsabilidad, por así decirlo.

El director de la película habló también sobre el tema, destacando cómo siente la situación de esta nueva entrega: "Me ha encantado la historia de Batman desde que era un niño. Es un personaje tan icónico y convincente, y uno que resuena profundamente conmigo. Estoy increíblemente honrado y emocionado de trabajar con Warner Bros. Para traer una nueva versión épica y emocional del Caped Crusader a la pantalla grande", sostuvo cuando se le preguntó por el perfil que estaría buscando para más adelante.

EL DATO:

Caped Crusader es el linaje que se continuará para 2021, este tomo comenzó en 1943.

