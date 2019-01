Dwayne Johnson no aparecerá como Hobbs en "Fast and Furious 9"

El actor Dwayne Johnson confirmó que no aparecerá en la novena película de la saga Fast and Furious para así priorizar su participación en el spin-off de la franquicia: "Hobbs and Shaw", en lo que representa una gran ausencia.



En diálogo con MTV News, el popular "La Roca" puso fin a los rumores sobre su ausencia en 'Fast and Furious 9'.

"El plan siempre ha sido que el universo Fast and Furious crezca y se expanda (...) Ahora mismo, no estamos en Fast and Furious 9 porque se va a comenzar a rodar ya. Pero quién sabe qué pasará con Fast 10 y en adelante", enfatizó.



No obstante, Dwayne Johnson dejó abierta la posibilidad de que retorne para la décima película de "Fast and Furious".



"Porque, al fin y al cabo, quedan asuntos pendientes entre Hobbs y Dom. Aún no está resuelto", agregó respecto a la relación de su personaje y el de Vin Diesel.





Es importante recordar que Hobbs and Shaw abrirá la puerta a futuras entregas de su personaje y el de Jason Statham. La película llegará a las salas de cine el 26 de julio de 2019.