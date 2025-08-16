- Hoy:
Horóscopo de Josie Diez Canseco del domingo 17 de agosto: predicciones para tu signo
Culmina la semana con pie derecho gracias a los acertados pronósticos de Josie Diez Canseco, quien te revelará cómo te irá en el amor, salud y dinero.
El horóscopo de Josie Diez Canseco para HOY, domingo 17 de agosto, llegó totalmente GRATIS a Líbero, para que descubras lo que los astros tienen para ti en este último día de la semana. ¿Llegará un nuevo amor a tu vida, terminarás de pagar tus deudas o sufrirás algún dolor? Descúbrelo AQUÍ y accede a tu número de la suerte, de acuerdo a tu signo del zodiaco.
Horóscopo de HOY, domingo 17 de agosto para tu signo
ARIES | 20 MAR- 19 ABR.: La insistencia de esa persona que te atrae terminará por convencerte. El ver avanzar tus proyectos personales, te dará muchas satisfacciones.
- Número de suerte, 20.
TAURO | 20 ABR- 20 MAY.: Tu vida sentimental es estable y gratificante, se refleja en la seguridad que demuestras. Tendrás mucho éxito socialmente, disfruta de las invitaciones que se te presenten.
- Número de suerte, 1.
GÉMINIS | 21 MAY- 21 JUN.: Surgirán situaciones imprevistas que traerán alegría y bienestar a tu vida amorosa. Asistirás a una cena de negocios muy importante y concretarás esa sociedad.
- Número de suerte, 16.
CÁNCER | 22 JUN- 21 JUL.: Excelente día para la comunicación, podrás aclarar tus dudas en lo sentimental. Tendrás mucho trabajo pendiente, organízate y cumplirás con todo.
- Número de suerte, 7.
LEO | 22 JUL- 22 AGO.: Escucharás las protestas del ser amado y dejarás de lado las reuniones y las amistades. Trata de confiar en tu compañero de trabajo, su ayuda es desinteresada.
- Número de suerte, 4.
VIRGO | 23 AGO- 22 SET.: Los celos te harán malinterpretar una situación del ser amado con alguien cercano. Una llamada telefónica te traerá buenas noticias en lo laboral.
- Número de suerte, 12.
LIBRA | 23 SET. 22 OCT.: Tu personalidad amistosa y desinhibida intimida a la persona que te gusta. En lo profesional todo marchará muy bien, aprovecha y disfruta de un corto viaje.
- Número de suerte, 10.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Será un día de recuerdos que te llenarán de nostalgia e inestabilidad emocional. No te tomes la libertad de actuar por simple intuición, piensa antes de invertir.
- Número de suerte, 19.
SAGITARIO | 23 NOV- 22 DIC.: Irradiarás simpatía, lo que te hará más atractivo ante el sexo opuesto. Gracias a la influencia positiva de tu entorno conseguirás un ascenso en el trabajo.
- Número de suerte, 11.
CAPRICORNIO | 23 DIC- 21 ENE.: Conocerás a alguien que te cautivará, pero no te dejarás llevar por la emoción. El dinero que recibirás te llegará por medio de una amistad lejana, gasta lo necesario.
- Número de suerte, 3.
ACUARIO| 22 ENE- 17 FEB.: Día de novedades a nivel sentimental, conocerás a alguien que realmente te interesará. Tu actividad laboral se destacará favorablemente.
- Número de suerte, 22.
PISCIS | 18 FEB- 19 MAR.: Día de desacuerdos y discusiones que te harán temer por tu felicidad, tranquilízate. En lo laboral te beneficiarás por tu esfuerzo y logros, recibirás un incentivo.
- Número de suerte, 5.
