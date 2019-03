Marvel lanzará película sobre 'superhéroe' oriental: Shang-Chi [FOTOS]

Todas las luces actuales están encima de 'Capitana Marvel', pero para los amantes del arte distinto y religioso, encontramos una novedad de Marvel que seguramente gustará del todo. Bueno, tenemos a la vuelta de la esquina un director ganador del Oscar con amplia experiencia, son buenas noticias para la primera película de Marvel dirigida por los estadounidenses de origen asiático

Acaba de salir la noticia de que 'Los Estudios Marvel' han contratado a Destin Daniel Cretton para dirigir "Shang-Chi", la primera película de superhéroes de Marvel con un protagonista asiático y apegado a una de las culturas más antiguas de la humanidad.

¿Quién es Daniel Cretton, el director cinematográfico de Shang-Chi?

Daniel Cretton es el director de Short Term 12, una película independiente sobre un hogar grupal para adolescentes que casualmente protagonizó la misma Capitana Marvel, Brie Larson.

¿Quién es Shang-Chi, el superhéroe oriental?

Creado por el escritor Steve Englehart y el artista Jim Starlin, Shang-Chi es un maestro del combate wushu, experto en armamento de nunchaku, jian y armas de fuego. Siendo este último un instrumento que su inspiración cinematográfica no le hace mucha gracias por la violencia que desencadena. No tiene ningún uso de disfraces o capas, pero eventualmente, se encontrará luchando junto al Capitán América y el resto de Los Vengadores. El personaje se hizo tan popular que, después de tres números, el título del cómic se renombró como The Hands of Shang-Chi: Master of Kung Fu. Ganando autenticidad y nombre propio en los fanáticos más cercanos a Marvel.

EL DATO:

Shang-Chi apareció por primera vez en el número de diciembre de 1973 de Special Marvel Edition # 15.

Shang-Chi: así será la primera película de Marvel sobre un superhéroe asiático.https://t.co/KbjOWgz4wn pic.twitter.com/ZMQOXL9kyS — Fotogramas - Cine (@fotogramas_es) 14 de marzo de 2019