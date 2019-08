Galdós a Yeni Vilcatoma: "Métase en los mamarrachos que hace en el Congreso" [VIDEO]

El presidente de la República, Martín Vizcarra, se ha hecho presente en varias oportunidades en los Juegos Panamericanos Lima 2019 para apoyar y premiar a los competidores nacionales generando distintas opiniones al respecto.

Una de las personas que más criticó al presidente fue la congresista de Fuerza Popular Yeni Vilcatoma, quien arremetió mediante las redes sociales.

"Arruinó, opacó los Juegos Panamericanos y hoy de metiche quiere colgarse de nuestros deportistas. En eso no pensó, necesitaba venganza por haber perdido la Mesa Directiva, claro ya no podrá seguir dirigiendo el Congreso, un año basta", publicó la parlamentaria en Twitter.

Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en llegar y uno de los que no se quedó callado fue el ex tenista Luis Horna, quien defendió al mandatario Martín Vizcarra.

"Martín Vizcarra estuvo presente desde el principio y ahora ustedes que no generaron más que problemas están listos para crear cosas negativas. Destruyan lo que quieran, pero no se metan con el deporte", fue su réplica.

@MartinVizcarraC estuvo presente desde el principio y ahora ustedes que no generaron más que problemas están listos para crear cosas negativas. Destruyan lo que quieran pero no se metan con el deporte. — Luis Horna (@LuchoHorna) August 5, 2019

No obstante, el último en pronunciarse al respecto ha sido el reconocido conductor radial Carlos Galdós. Este le contestó a Yeni Vilcatoma fiel a su estilo y sin tapujos, pidiéndole que se meta exclusivamente en los asuntos del Congreso.

“Métanse en la cochinada que hacen en el Congreso, en esos mamarrachos que hacen, ahí destruyan. No sé si les queda un año o dos, pero ya. En el deporte no, por favor (…) No entiendo, cuál es el tema, le da la gana de ir al presidente. Si nosotros tuviéramos que cuestionar a Fuerza Popular por todo el mamarracho que es…”, dijo en su programa en Radio Capital.

EL DATO

El presidente Martín Vizcarra estuvo in situ en la jornada histórica de Perú en la categoría de surf en los Juegos Panamericanos Lima 2019.