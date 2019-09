FMS Internacional: Teorema quedó fuera de la competencia tras escándalo con su expareja

La FMS Internacional se realizará hoy en medio de una gran polémica por un participante de la competencia, pues en las últimas horas se tuvo que retirar al popular Teorema, luego de conocerse un presunto acto del cual fue partícipe. El freestyler chileno reconoció mediante su cuenta oficial de Instagram una deplorable acción.

El rapero principalmente, posteó una serie de fotografías acompañadas por grandes párrafos que dieron cuenta de un momento que vivió con su expareja. Teorema reconoció en esas líneas que abusó de la joven, sin embargo, minutos después borró todas las fotos con los escritos.

Pero eso no fue suficiente, pues en poco tiempo, la entidad organizadora del evento de FMS Internacional, decidió separarlo de la competencia y poner en su lugar a un reemplazo para que pueda concursar. Mediante un comunicado Urban Roosters expresó: "Ante los hechos de índole personal acaecidos alrededor de nuestro compañero Teorema, y con la intención de que los mismos se puedan esclarecer lo antes posible, desde Urban Roosters hemos decidido [...] mantener al margen a Teorema de la jornada de FMS Internacional".

Cabe señalar que su cupo en la FMS Internacional que se realizará HOY, será ocupado por Kaiser, quien quedó en el sexto lugar de la FMS Chile. Además, se supo que El Menor, necesita de una documentación que al parecer, no cuenta disponible para realizar el viaje de urgencia.

Sobre lo antes señalado, su ahora reemplazo, Kaiser, expresó: "Hoy por problemas personales ocuparé el lugar de Teorema en la FMS Internacional. No creo merecer el puesto, no estoy en el mejor momento competitivo de mi carrera, estoy más puliendo la televisión y shows artísticos, pero aún así estoy entrenando para tener mi puesto a fin de año pero el destino me adelantó las cosas. Quiero que sepan que dejaré mi vida como en todas las batallas. Si saben cómo me pongo, pa qué me invitan".

