Maradona tras desaparecer tres días por borrachera: "Me llevaron los OVNIS" [VIDEO]

Diego Armando Maradona es considerado como uno de los futbolistas más polémicos en la historia del fútbol argentino. El popular 'Pelusa' ha vivido de todo y en una entrevista con TyC Sports reveló pasajes que hasta el día de hoy se desconocían.

Durante la conversación, el actual entrenador de Gimnasia La Plata confesó que en una ocasión desapareció por tres días porque se fue de fiesta, motivo por el que optó por mentir en casa.

"Una vez, con unas copas de más, falté a casa tres días, llegué al cuarto día y dije 'me llevaron los OVNIS'", aseguró Maradona entre risas luego que el entrevistador le preguntara si alguna vez había visto extraterrestres.

Posteriormente la conversación continuó y Maradona reveló cómo nació su apodo 'Pelusa'. "Me lo pusieron porque cuando nací dicen que tenía pelos por todos lados. Era peludo, entonces me pusieron Pelusa", expresó.

Asimismo, Diego Armando Maradona aprovechó las cámaras de TyC Sports para enviar un mensaje a toda la juventud.

"A los chicos les digo no a la droga, no. Ustedes no tienen participación con la sociedad, no tienen participación con la familia, eso lo aprendí de mi vieja, porque yo no soy maleducado, soy mal aprendido. Y yo cuando tomaba falopa (cocaína) no tenía nada, era un zombi. No la prueben", recomendó.