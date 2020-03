Martín Vizcarra no se ha hecho prueba de coronavirus porque no tiene los síntomas [VIDEO]

El presidente Martín Vizcarra aseguró en la conferencia de prensa que brindó este miércoles 25 de marzo que no se ha sometido al examen de despistaje del coronavirus porque no presenta ninguno de los síntomas.

De acuerdo con las palabras del mandatario, está cumpliendo con todas las medidas de seguridad para evitar contagiarse de coronavirus, mal que ya tiene 480 contagiados y 9 víctimas mortales.

"No me he hecho la prueba de descarte porque no tengo ninguno de los síntomas: malestar del cuerpo, en absoluto, no tengo aumento de temperatura y no tengo tos", señaló Martín Vizcarra.

Posteriormente, aseguró que viene cumpliendo con todas las medidas dictadas por el Minsa y que por ese motivo no presenta ningún síntoma de COVID-19.

"Soy presidente, pero soy un ciudadano más y tengo que respetar todas las indicaciones que ha dado el Ministerio de Salud. Mantenemos la distancia en todo momento de más de un metro en todas las reuniones. Permanentemente cumplo con el lavado de manos. Una vez que tengo reunión, me lavo las manos por 20 segundos con mucho jabón. Cumplo con el aislamiento social, no salgo de Palacio de Gobierno para cualquier otra actividad que no sea estrictamente necesario", contó el mandatario.

Por último, el presidente afirmó que de presentar algún síntoma de coronavirus, se realizará el examen de descarte.

"No tengo ninguno de los síntomas y por eso no ha sido necesario hacer ningún descarte de coronavirus. Si tuviera alguno de los síntomas, como todo ciudadano, tendría que pasar por esa prueba", finalizó Martín Vizcarra.